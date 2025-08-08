Meteo, Caronte infuoca l’Italia: picchi di 40 gradi e afa tropicale

Un primo picco sarà raggiunto per San Lorenzo e le Stelle Cadenti saranno infuocate in tutti i sensi; i piccoli frammenti di roccia o di ghiaccio, entrando nell’atmosfera terrestre a grande velocità, si incendieranno a causa dell’attrito con l’aria; e anche noi, spettatori romantici in spiaggia, in montagna o in città, saremo già ‘infuocati’ dal caldo anomalo della giornata. Si prevedono, infatti, valori estremi quali 40°C a Firenze, 39°C a Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Terni! Bologna toccherà i 38°C insieme a Bolzano, Cremona, Forlì, Lodi, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Treviso e Verona. La canicola attesa in Pianura Padana sarà eccezionale: qui, oltre alle temperature molto elevate, avremo un elevato tasso di umidità a causa delle recenti piogge. In pratica, i 39°C previsti tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, insieme ad un’umidità da zanzare tropicali, causeranno un’afa opprimente e/o asfissiante con temperature percepite ben oltre i 40°C e un Heat Stress Index a livello di pericolo: significa, la massima prudenza anche al Nord Italia. Per uscire da questa ‘giungla termica’ dovremo aspettare almeno Ferragosto: nel successivo weekend (16-17 agosto) qualche temporale potrebbe scendere verso l’Italia settentrionale; ma è ancora presto per dirlo, prepariamoci a sudare e a combattere il caldo con i migliori strumenti a nostra disposizione: tanta acqua, ombra e, se in città, chiusi in casa con ventilatore o condizionatore.

Dal 2000 in poi l’espansione verso l’Europa dell’è diventata sempre più frequente, sia in Estate sia nelle altre stagioni.meteorologo responsabile media deconferma che la presenza ripetuta delcome viene definito in gergo meteorologico l’anticiclone africano, è una ‘roba’ da Millennials! Fino alla fine dello scorso secolo era, infatti, comune sentir parlare die di poco altro: adesso, dobbiamo confrontarci con masse d’aria che a volte provengono addirittura dalla Mauritania o dal Mali, ancora più a sud del Sahara. E purtroppo queste masse d’aria, ‘spinte’ daiverso l’Italia, risultano ‘infernali’ con un caldo cocente: ecco che dall’inferno dantesco spunta di nuovo ‘Caronte’, il traghettatore delle anime della Divina Commedia. Nelle prossime ore vivremo il primo vero sussulto di Caronte: sono attese massime di 38°C a Firenze e Terni, 36°C a Roma eQuesto sarà solo l’inizio. Sabato 9 agosto le massime saliranno, a Terni oscilleremo ancora intorno ai 38°C, Arezzo, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rovigo toccheranno i 37°C con tantissima umidità.