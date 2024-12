Meteo: feste di Natale con freddo su buona parte dell’Italia

Settimana di Natale che si apre con una massa d’aria fredda arrivata sul Mediterraneo centrale e che sta portando una fase di maltempo sull’Italia. Nelle prossime ore maltempo soprattutto al Centro-Sud con quota neve che sara’ in rapido calo fin verso i 300-500 metri. Nel giorno della Vigilia di Natale maltempo che interessera’ soprattutto le regioni del medio Adriatico e il Sud mentre al Nord, sui settori tirrenici centrali e sulla Sardegna il tempo sara’ asciutto con ampia schiarite. Tra Natale e Santo Stefano tempo in miglioramento con solo instabilita’ residua. Temperatura che nei prossimi giorni si porteranno di diversi gradi al di sotto delle medie del periodo, specie al Centro-Sud. Con l’arrivo dell’ultimo weekend dell’anno ecco gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano condizioni di tempo piu’ asciutto e temperatura in ripresa, specie al Nord. Previsioni meteo per oggi al nord. Al mattino nuvolosita’ alternata a schiarite con isolate precipitazioni sulla Romagna e sulle Alpi di confine centro-occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con isolate nevicate sui rilievi oltre i 400 metri. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora ampi spazi di sereno e neve sulle Alpi di confine dai 500 metri di quota. Al centro. Al mattino precipitazioni intense sulle regioni Adriatiche con neve dai 300-500 metri di quota in Appennino, variabile sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio ancora fenomeni deboli o moderati tra Marche e Abruzzo, con neve dai 300-400 metri. In serata residui precipitazioni in Abruzzo, nevose dai 400 metri; variabilita’ asciutta altrove. Al sud e sulle isole. Al mattino maltempo diffuso con precipitazioni sparse, nevose dai 500-900 metri sull’Appennino peninsulare, variabile sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora precipitazioni con quota neve in calo fin verso i 4-600 metri sulle regioni peninsulari, e fin verso i 900 metri sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse e nevicate fino a quote collinari. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento e massime in generale rilasciate. Previsioni meteo per domani al nord. Al mattino cieli soleggiati ovunque, isolate nevicate sulle Alpi centrali di confine. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali con qualche innocuo addensamento sui rilievi di confine. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosita’ ovunque. Al centro. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni Tirreniche, precipitazioni sparse sull’Abruzzo con neve dai 400 metri. Al pomeriggio poche variazioni con quota neve in lieve aumento in Abruzzo dai 500 metri. In serata ancora tempo stabile tra Lazio e Toscana,neve in Abruzzo ancora dai 400 metri di quota. Al sud e sulle isole. Al mattino instabilita’ diffusa con precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia settentrionale; neve in Appennino dai 500-700 metri, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo instabile con quota neve invariata, soleggiato ancora sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su Sicilia, Basilicata, Molise e zona interna dellaCampania ; neve dai 500-600 metri. Temperatura minima stabili o in aumento da nord a sud; massime in generale presentato, salva una lieve flessione positiva al settentrione.