Meteo, nel fine settimana temporali e crollo termico fino a 10 gradi

Milano, 16 ago. (askanews) – Tra sabato 17 e domenica 18 agosto sono attesi temporali e un crollo termico fino a 10 gradi e dopo il caldo “rovente, fuori norma e prolungato” che sta attanagliando l’Italia ormai da diverse settimane, “il rischio ora è quello degli eventi meteo estremi a causa dello scontro tra masse d’aria completamente diverse”. E’ la previsione di Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it.

“Almeno fino alla giornata di sabato avremo ancora tanto sole e caldo con le temperature che saliranno ben oltre le medie storiche con punte fin verso i 38-40 gradi specie al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori. Tuttavia col passare delle ore aumenterà l’instabilità a partire dai settori alpini con i primi temporali in estensione poi alle vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Con il caldo aumenta l’energia potenziale in gioco a causa di una maggiore evaporazione dai mari e soprattutto i contrasti termici vengono particolarmente esaltati creando un mix micidiale per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche, alte anche fino a 10/15 km” spiega Sanò, aggiungendo che “è proprio ciò che accadrà nel corso di domenica 18, quando una pericolosa perturbazione in discesa dal Nord Europa si allungherà verso l’Italia, richiamando aria fresca e instabile in quota, la quale riuscirà a scalfire la cupola anticiclonica”.

“Il maltempo si farà sentire inizialmente sulle regioni del Nord e poi anche su buona parte del Centro (specie settori tirrenici) fino alla Campania” continua, sottolineando che “vista la tanta energia in gioco e l’irruenza la perturbazione irromperà sull’Italia non escludiamo la genesi di temporali particolarmente violenti, con elevato rischio di grandinate e in alcuni casi, più rari, anche di tornado. Nel contempo – conclude – le temperature potranno calare fino a 10 gradi rispetto ai giorni scorsi, soprattutto al Nord e sulle regioni centrali”.