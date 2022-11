Meteo, nuovi forti piogge nei prossimi giorni: massima allerta in Campania

I prossimi giorni porteranno, secondo le previsioni, nuovi forti piogge soprattutto al Centro-sud e resta dunque alta l’allerta per la Campania. Il meteorologo Sante Laviola, dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), avverte infatti che è in arrivo una nuova fase di bassa pressione con fenomeni temporaleschi. “Quello che ha portato forti piogge negli ultimi giorni sul Centro-sud e ad Ischia, dando luogo alla frana di ieri – rileva Laviola all’Ansa – è stato un ciclone di bassa pressione localizzato nel centro del Mediterraneo. Ora è da segnalare che sta arrivando un altro ciclone di bassa pressione, che entrerà in campo tra martedì e mercoledì ed è previsto porterà forti piogge nella stessa area già colpita, ovvero al Centro-sud e dunque anche sulla Campania”