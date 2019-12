Meteo, sette giorni di caldo anomalo

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Dopo un periodo decisamente invernale per il Nord Italia e climaticamente nella norma per il Centro-Sud, ne inizia uno decisamente anomalo . “L’arrivo di venti di Scirocco farà schizzare le temperature sopra la media del periodo su tutta Italia con precipitazioni in aumento” fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’, avvisando che “fino a martedì le piogge interesseranno principalmente il Nordovest, soprattutto la Liguria e Genova. Da mercoledì giungerà dal Nord Africa un vortice ciclonico che farà peggiorare fortemente il tempo sulla Sardegna, ma le piogge continueranno a bagnare il Nordovest e l’arco alpino dove la neve, a causa dei venti più miti meridionali, scenderà sopra i 1.600 metri circa”.

Piogge anche su Sicilia e Calabria e “giovedì si prevede una giornata a tratti instabile con precipitazioni soprattutto al Nord (neve a 1.500-1.700 metri) con rovesci sulle Regioni tirreniche (Lazio e Campania) e sparsi sul resto del Sud. In queste giornate le temperature saliranno di parecchi gradi sopra la media del periodo” aggiungono. “Basti pensare che al Sud di giorno si sfioreranno i 20°C, al Centro (come sul Lazio) si raggiungeranno i 18°C e al Nord (specie al Nordest) si registreranno punte di 15-16°C”.Ma da venerdì “forte peggioramento del tempo. Furiosi venti di Scirocco soffieranno su tutti i bacini, piogge abbondanti o molto abbondanti interesseranno Piemonte e Liguria con rischio concreto di alluvioni. La neve cadrà abbondante sulle Alpi sopra i 1.200 metri circa. Il maltempo poi raggiungerà anche Toscana, Lazio e infine Campania, con altri intensi rovesci di pioggia”.