Metro 1 Napoli, prosegue il calvario dei viaggiatori: nuovo stop

Nuovo stop per la Metro 1 di Napoli. Stamattina niente corse “per problemi tecnici” con circolazione limitata “da Piscinola a Dante”. Lo rende noto il profilo Facebook di Anm Napoli, la società del Comune che gestisce il servizio. Domani dalle ore 09:15 alle ore 16:55 invece nuovi disagi perché “il servizio sarà sospeso sull’intera tratta Piscinola- Garibaldi” per “consentire lo svolgimento di prove tecniche su materiale rotabile”. Prosegue dunque il calvario dei viaggiatori e dei pendolari che ogni giorno devono attraversare la città di Napoli per lavoro o studio.