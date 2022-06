Metro, dal 15 giugno chiude (per 4 mesi) la stazione Università di Napoli

“Dal 15 giugno 2022, per circa 4 mesi, la Stazione Università della Linea 1 metropolitana sarà chiusa al pubblico per lavori di sostituzione della pavimentazione che vanno dal piano banchina fino alle scale di accesso all’ingresso di P.zza Borsa”. Lo rende noto Anm sui suoi canali social.

“Gli utenti potranno utilizzare la linea 1 della metropolitana servendosi delle stazioni Duomo, Municipio o Toledo. Oppure la linea bus R2 in direzione Municipio, alla fermata 1494 e le linee bus R2 e 202 alla fermata 1493 per Duomo e Garibaldi. Ci scusiamo per il disagio. L’attività è finalizzata alla conservazione del valore e della bellezza del patrimonio artistico metropolitano”, conclude il post dell’azienda comunale del capoluogo campano.