Metro di Napoli, da domani connessione internet veloce su tutti treni della Linea 1

Connessioni più stabili e performanti nelle 16 stazioni e a bordo dei treni grazie al 4G e 5G lungo l’intera Linea 1 della metropolitana di Napoli. L’accensione ufficiale della connessione voluta dal Comune e dall’Anm avverrà domani, martedì 30 giugno. Il progetto realizzato dalla tower company europea Cellnex è stato presentato nel corso del convegno “Connessi al futuro”, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, al quale isono intervenuti i principali attori del processo. I lavori sono stati introdotti dall’assessore alla Transizione digitale e Smart City del Comune di Napoli, Valerio Di Pietro, e dal vicepresidente e assessore ai Trasporti, Mobilità e Mare della Regione Campania, Mario Casillo, mentre le conclusioni sono state affidate all’assessore comunale alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza.