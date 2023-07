“Altro giorno altro disastro Anm: oggi sospesa per ore l’intera tratta della linea 1 della metropolitana, poi ripristinata solo da Garibaldi ai Colli Aminei, esclusa tutta l’area nord. Non può continuare in questo modo, chiediamo all’Assessorato alle Infrastrutture di attivarsi per il ripristino totale della tratta”. Lo chiedono i consiglieri comunali di Forza Italia, Salvatore Guangi e Iris Savastano.