Metronapoli, entro il 2024 la fermata a Capodichino

Il prolungamento della Metropolitana di Napoli fino all’Aeroporto Internazionale di Capodichino ha ora un cronoprogramma. Iniziano in questi giorni i lavori di riassetto della logistica nell’area dello scalo partenopeo e, con essi, le operazioni per la realizzazione della stazione e del parcheggio di interscambio. Qualche modifica è prevista rispetto al progetto iniziale, con i posti auto che scendono da 500 a 350 ma vengono sistemati all’interno della zona di sosta P1. Inoltre sarà realizzata una nuova rotatoria spartitraffico in viale Maddalena, all’altezza dell’uscita Doganella della Tangenziale di Napoli. I lavori, in questo caso, sono a carico di Gesac che investe 200mila euro per l’opera.