Metropolitana di Chiaia, a Pasqua prolungamento dell’orario e dopo l’estate treni nuovi

“Sulla Linea 6 della metropolitana di Napoli (che collega Fuorigrotta, al centro) nel giro di qualche settimana avremo il prolungamento dell’orario, il nostro obiettivo è arrivare fino alle 21”. Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando a margine dell’appuntamento nel cantiere Eav di Secondigliano per l’intervento di abbattimento del diaframma in vista della connessione della galleria con la stazione Di Vittorio, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della tratta metropolitana Piscinola-Capodichino della Linea 1. “I nuovi macchinisti – fa sapere l’inquilino di Palazzo San Giacomo – stanno facendo pratica, stanno facendo la fase di affiancamento con i vecchi macchinisti. Per Pasqua speriamo di essere pronti e poi il nuovo orario resterà sempre. Ovviamente con la frequenza di oggi, un treno ogni 15 minuti. Poi, appena metteremo i treni nuovi, potremo andare su una frequenza degli 8 minuti uguale alla frequenza della Linea 1”. A proposito dei convogli nuovi sulla Linea 6, Manfredi spiega che “l’obiettivo è calare il primo dei nuovi treni che si stanno realizzando a Pistoia subito dopo l’estate, e avere entro il 2026 i nuovi treni sulla linea”. “Un obiettivo molto complicato – ammette il sindaco – ma il cronoprogramma lo stiamo rispettando, c’è tantissima gente che sta lavorando anche se è complesso perché siamo al centro della città. Questo sforzo – conclude Manfredi – garantirà un servizio con treni nuovi e molto più capienti e frequenti sulla Linea 6”.