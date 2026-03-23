Metropolitana di Napoli, da oggi la Linea 6 è attiva fino alle 21,10

Da oggi sarà possibile viaggiare sulla Linea 6 della metropolitana anche di pomeriggio. Via agli orari prolungati dal lunedì al venerdì, con prima partenza alle 7,10 e ultima corsa alle 21,10. Sabato e domenica, invece, il servizio sarà in funzione dalle 7,10 fino alle 14,50. La Linea 6 – otto fermate da Mostra a Municipio – inaugurata a luglio 2024, finora effettuava le corse giornaliere fino alle ore 15 circa. Una metro chiusa di pomeriggio. Poi l’investimento della giunta guidata da Gaetano Manfredi che punta sul trasporto, e in particolare, sulle metro, come fattore di sviluppo della città. “Non è stato facile – ammette Francesco Favo, direttore dell’Anm, l’azienda di mobilità del Comune -. Abbiamo dovuto investire risorse per garantire il servizio di pomeriggio. Ora ci aspettiamo una crescita dell’utenza. Abbiamo registrato a gennaio e febbraio, su Linea 6 e Linea 1 delle metro, un incremento dei passeggeri del 30% rispetto all’anno precedente. Sappiamo che se migliora l’offerta del servizio, la domanda da parte dei cittadini aumenta. È più comodo andare e tornare dal lavoro in auto, con il traffico che c’è in città. Per questo dico ai napoletani: a fronte di un servizio migliore, comprate il biglietto e prendete la metropolitana”.