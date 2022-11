Metropolitana di Napoli, in arrivo il wifi: finalmente si potrà telefonare e navigare su internet

La metropolitana di Napoli avrà la copertura per far funzionare sottoterra i cellulari nelle stazioni, lungo le banchine e nei treni. Ne dà notizia una nota del Comune che annuncia l’accordo tra Palazzo San Giacomo, l’azienda dei trasporti Anm e la società Cellnex: il contratto-concessione consentirà la progettazione, realizzazione ed esercizio da parte della società Cellnex Italia di un’infrastruttura DAS (Distributed Antenna System), una soluzione tecnologica multi-operatore per la ripetizione del segnale radiomobile cellulare all’interno della Linea 1. Cellnex Italia ha già realizzato e da sempre gestisce la copertura cellulare della metropolitana di Milano e fa parte del gruppo Cellnex Telecom, principale operatore di infrastrutture di telecomunicazioni in Europa.

“Il significativo investimento della società con la realizzazione delle infrastrutture essenziali per la ripetizione del segnale radiomobile – si legge nella nota – consentirà, a tutti i passeggeri della metropolitana di Napoli una copertura cellulare (dati e voce) stabile e con elevate performance per i loro smartphone e tablet anche in situazioni di particolare sovraffollamento, incrementando così la qualità complessiva del servizio di trasporto e dell’esperienza di viaggio”.