Metropolitana di Napoli, si ferma la linea 2 fino a domenica 27. Fi: Caos e danno ai turisti. Non si fa così

Il gruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Napoli critica l’amministrazione per la chiusura della linea 2 della metropolitana, causa lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale, in vigore fino alle 4 di domenica 27 agosto. “Negli ultimi giorni – ricordano i consiglieri comunali Iris Savastano e Salvatore Guangi – abbiamo assistito per l’ennesima volta alla chiusura della metro 2 per lavori e al caos creato a danno dei turisti. Non di certo una novità… La cosa che ci lascia ancora una volta sconfortati è che sono mesi che invitiamo l’amministrazione a trovare un accordo stabile con le sigle sindacali per spostare i lavori delle stazioni metro durante la notte, lasciando usufruire il servizio a cittadini e turisti che in questa estate stanno invadendo Napoli”. “Ci siamo riusciti solo mesi fa, col supporto del governo, che ha garantito i test notturni per l’immissione dei nuovi treni. Dopodiché punto e capo: non passa mese che ci siano lavori di manutenzione durante il giorno – concludono gli esponenti FI – e continue sospensioni della metropolitana a danno della città stessa. Quando cambieremo il metodo?”.