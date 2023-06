Metsola “Berlusconi non sarà dimenticato”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Silvio Berlusconi è stato un combattente che ha fondato e guidato il centrodestra in Italia. Padre, imprenditore, eurodeputato, presidente del Consiglio e senatore. Protagonista della politica per generazioni, ha contribuito a passaggi cruciali della storia europea e della storia della Repubblica italiana. Non solo il mondo della politica ma, anche il mondo dello sport, piange la sua scomparsa”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento alla commemorazione davanti alla plenaria a Strasburgo. “La storia discuterà il suo impatto – ha proseguito -, ma oggi noi siamo qui per piangere l’uomo, un uomo che ha lasciato il segno e non sarà dimenticato. Domani 14 giugno ci saranno i funerali di Stato per Silvio Berlusconi e sarà dichiarato giorno di lutto nazionale in Italia”. E la bandiera italiana sventolerà a mezz’asta “anche davanti alle sedi del Parlamento europeo” ha aggiunto la presidente. “A nome del Parlamento Europeo desidero porgere le nostre condoglianze ai suoi figli, alla sua famiglia, e agli amici di Forza Italia”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).