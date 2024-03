Metti in rete il tuo futuro, via all’hub che vuole far dialogare giovani e imprese: domani apertura a Salerno

Mercoledì 20 marzo, a partire dalle 10,30, si svolgerà “Metti in rete il tuo futuro”, l’evento di presentazione dell’Hub Rete di Salerno, presso la Sala Convegni della Camera di commercio. Promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto Rete punta a costruire un ponte tra i giovani dai 16 ai 35 anni e il mondo delle imprese, per accompagnare e orientare i ragazzi verso opportunità lavorative, anche in forma di autoimpiego. Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, è il soggetto attuatore del progetto.

Parteciperanno: Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani; Angelo Caramanno, Presidente Consiglio Comunale Salerno; Bernardo Mattarella, Amministratore delegato Invitalia; Andrea Prete, Presidente Camera di commercio Industria Agricoltura Artigianato Salerno. Sono previsti inoltre interventi e testimonianze di studenti, imprenditori ed esperti.