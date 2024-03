Mezzaluna Rossa: 5 morti nel caos della consegna di aiuti a Gaza

Le immagini della fuga e il suono degli spari

Gaza City, 30 mar. (askanews) – La Mezzaluna Rossa palestinese ha dichiarato che cinque persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite dagli spari e nella fuga durante una consegna di aiuti a Gaza.Il videoo della France presse mostra un convoglio di camion che si muove rapidamente accanto a detriti in fiamme vicino al punto di distribuzione di aiuti all’alba, mentre la gente grida e gli spari risuonano – alcuni dei quali erano colpi di avvertimento – hanno riferito testimoni.La Mezzaluna Rossa ha dichiarato che il caos si è generato dopo che migliaia di persone si erano radunate per l’arrivo di circa 15 camion di farina e altro cibo, che avrebbero dovuto essere distribuiti alla rotonda Kuwait di Gaza City, nel Nord del territorio. Lo stesso luogo è stato teatro di diversi incidenti caotici e mortali nella distribuzione degli aiuti, tra cui uno il 23 marzo scorso in cui il governo gestito da Hamas ha dichiarato che 21 persone sono rimaste uccise.