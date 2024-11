Mezzaroma”Comuni aderiscano al censimento dell’impiantistica sportiva”

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio invitare tutti i Comuni italiani ad aderire, attraverso la nostra piattaforma, all’aggiornamento del censimento sull’impiantistica sportiva. A tale riguardo Sport e Salute ha firmato un protocollo d’intesa con la Conferenza delle Regioni che sono i primi soggetti che sono stati coinvolti. Poi ovviamente ogni Comune sul proprio territorio deve aggiornare il censimento in termini sia qualitativi che quantitativi. È un lavoro necessario e assolutamente imprescindibile per poter avere in seguito un piano regolatore dello sport su tutto il territorio nazionale che ci possa permettere di intervenire dove c’è bisogno, in particolare riguardo agli impianti che sono stati o dismessi o addirittura non ultimati”. Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, a margine della conferenza stampa in cui è stata annunciata l’intesa operativa con l’Anci per promuovere lo sport come strumento essenziale per la salute e l’inclusione sociale e per rafforzare l’impiantistica sul territorio.

