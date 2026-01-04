Mezzo secolo di cooperazione internazionale per il Mediterraneo: laboratorio globale della sostenibilità tra eredità storica e sfide future 

Il 2025, designato come l’Anno degli Oceani, segna anche dieci anni dal lancio degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) nell’ambito dell’Agenda 2030. Attraverso la Strategia Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile (MSSD), la regione mediterranea beneficia del proprio quadro politico dedicato e di un insieme di indicatori associati per supportare i paesi nell’attuazione di questa ambiziosa agenda. Plan Bleu svolge un ruolo centrale in questo processo.

L’anno 2025 ha ospitato anche la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano (UNOC3), dedicata all’SDG 14 sulla conservazione e l’uso sostenibile di oceani, mari e risorse marine per lo sviluppo economico ed ecologico. UNOC3 ha prodotto importanti scoperte, tra cui l’entrata in vigore di un accordo per porre fine ai sussidi dannosi alla pesca e l’adozione di un accordo sulla protezione dell’alto mare (BBNJ).

Sebbene questi progressi siano significativi, molto resta ancora da fare. La Dichiarazione Ministeriale adottata alla 24ª Riunione delle Parti Contraenti della Convenzione di Barcellona, tenutasi al Cairo, sottolinea il valore dell’impegno condiviso e della cooperazione nel rafforzare lo sviluppo sostenibile in tutta la regione mediterranea.

Per i prossimi due anni, i paesi del Mediterraneo hanno proposto una visione condivisa per favorire un’economia blu mediterranea sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e inclusiva. Questa ambizione si tradurrà in azioni concrete attraverso la mobilitazione di tutti gli stakeholder dello sviluppo sostenibile in tutta la regione durante il prossimo biennio dell’UNEP/MAP. L’intero team di Plan Bleu vi augura buone festività e non vede l’ora di ricongiungersi con voi nel 2026 per ulteriori notizie e aggiornamenti.

L’evoluzione del Piano d’Azione per il Mediterraneo (MAP) e la COP24 del Cairo

Il percorso che ha portato alla celebrazione del cinquantenario nel 2025 affonda le sue radici nel 1975, quando il Mediterraneo divenne la prima regione al mondo a dotarsi di un piano d’azione sotto l’ombrello dei Mari Regionali dell’UNEP. La Convenzione di Barcellona, firmata nel 1976 e sostanzialmente revisionata nel 1995 per integrare i risultati del Summit della Terra di Rio, ha rappresentato il primo esperimento di successo di diplomazia ambientale in un’area caratterizzata da profonde fratture geopolitiche.

La COP24 del Cairo, svoltasi nel dicembre 2025, non è stata una mera celebrazione, ma un momento di consolidamento normativo. Sotto la presidenza dell’Egitto, le Parti Contraenti hanno adottato la Dichiarazione del Cairo, un documento che riafferma l’impegno collettivo per un mare in “Buono Stato Ambientale” (GES) entro il 2030. Tra i risultati più tangibili, spicca l’adozione della Strategia Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile (MSSD) 2026-2035, che guiderà la transizione verde e blu della regione per il prossimo decennio.

Analisi delle decisioni strategiche della COP24

Le decisioni prese al Cairo riflettono una comprensione più profonda delle interconnessioni tra clima, biodiversità e sviluppo economico. Il Programma di Lavoro (PoW) per il biennio 2026-2027 è stato dotato di un budget specifico per implementare 106 attività mirate, allineate ai processi globali.

Il rafforzamento della protezione delle specie è stato uno dei punti focali. La COP24 ha approvato l’inserimento nell’Allegato II (protezione rigorosa) di tre specie di pesci cartilaginei (Echinorhinus brucus, Centrophorus uyato, Dalatias licha) e sei specie di spugne, tra cui Neophrissospongia spp. e Foraminospongia balearica. Inoltre, specie precedentemente soggette a sfruttamento regolamentato (Allegato III), come la verdesca (Prionace glauca) e lo squalo volpe (Alopias vulpinus), sono state trasferite sotto protezione totale, segnalando una drastica riduzione della tolleranza verso la pesca non sostenibile nel bacino.

Il 2025: L’Anno degli Oceani e la Sinergia tra UNOC3, BBNJ e OMC

Il Mediterraneo non opera in isolamento. La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano (UNOC3), tenutasi a Nizza nel giugno 2025, ha agito come un amplificatore per le istanze mediterranee. Il “Nice Ocean Action Plan”, adottato durante la conferenza, ha sottolineato l’urgenza di colmare il deficit di finanziamento per l’SDG 14, l’obiettivo meno finanziato dell’Agenda 2030.

L’Accordo BBNJ e l’Alto Mare Mediterraneo

L’entrata in vigore del trattato BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) nel 2025 rappresenta un punto di svolta legale per la gestione delle acque internazionali. Nel Mediterraneo, dove la maggior parte delle acque è soggetta a rivendicazioni di zone economiche esclusive o zone di protezione ecologica, il trattato BBNJ fornisce un quadro per la creazione di Aree Marine Protette (AMP) in zone di alto mare, cruciali per la protezione dei cetacei e delle specie pelagiche. Il trattato introduce inoltre meccanismi per la condivisione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche marine, obbligando le industrie farmaceutiche e alimentari a una maggiore trasparenza e equità.

La riforma dei sussidi alla pesca e l’OMC

Il 2025 ha visto anche l’attuazione dell’accordo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) sui sussidi alla pesca. Questo accordo vieta i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU) e alla sovracapacità produttiva. Per il Mediterraneo, dove il 75% degli stock ittici è sovrasfruttato, questa misura è vitale. Il “WTO Fish Fund”, operativo dalla fine del 2025, ha già iniziato a erogare sovvenzioni (2,9 milioni di dollari nei primi round) per assistere i paesi in via di sviluppo, inclusi quelli della sponda sud del Mediterraneo, nell’adeguamento delle proprie flotte a standard di sostenibilità.

Plan Bleu e la Strategia Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile (MSSD)

Il Plan Bleu, con sede a Marsiglia, agisce come il centro di analisi e prospettiva del sistema MAP. Il suo ruolo nella definizione della MSSD 2026-2035 è stato determinante, fornendo le basi scientifiche per i nuovi indicatori di sostenibilità.

Il Dashboard della Sostenibilità e il Meccanismo SIMPEER

Un elemento critico della gestione del Plan Bleu è il “Mediterranean Sustainability Dashboard”, un set di indicatori dinamici che monitorano il progresso verso gli SDG. Questi indicatori coprono sei obiettivi principali:

Sviluppo sostenibile delle aree marine e costiere. Gestione delle risorse e sicurezza alimentare (agricoltura rurale). Pianificazione delle città mediterranee sostenibili. Priorità al cambiamento climatico. Transizione verso l’economia verde e blu. Miglioramento della governance.

Il meccanismo SIMPEER (Simplified Peer Review Mechanism) ha facilitato lo scambio di buone pratiche tra i paesi. Attraverso questo sistema, nazioni come la Francia, il Montenegro, il Marocco, l’Albania, l’Egitto e la Tunisia hanno sottoposto le proprie strategie nazionali a una revisione paritaria, identificando ostacoli comuni nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Finanza Verde e Strumenti Economici

Nel 2025, il Plan Bleu ha pubblicato il rapporto “Environmentally Friendly Economic and Financial Instruments”, guidato da Robin Degron e Constantin Tsakas. Questo studio esplora come la tassazione ambientale, i green bond e il carbon pricing possano essere applicati nel contesto mediterraneo. Il rapporto sottolinea la necessità di una “tassonomia mediterranea” per le attività sostenibili, che tenga conto dell’eterogeneità economica tra le sponde nord e sud del bacino.

Il Mediterraneo come “Culla” della Sostenibilità: Eredità Storica e Intellettuale

Approfondire il concetto del Mediterraneo come “culla” della sostenibilità significa esplorare il ruolo genetico e generativo di questo bacino nella storia dell’umanità. Non si tratta solo di una metafora poetica, ma di una realtà storica che ha visto la nascita di concetti fondamentali per la convivenza umana e il rapporto con l’ambiente.

Origini della Civiltà e Gestione delle Risorse

Fin dai primi insediamenti di Gerico nel 9000 a.C., il Mediterraneo è stato il laboratorio in cui l’umanità ha testato i limiti delle proprie risorse. Le civiltà che si sono succedute — dai Greci ai Romani, dagli Arabi ai Veneziani — hanno dovuto affrontare problemi di scarsità d’acqua, erosione del suolo e gestione della pesca. Il concetto di “Mare Nostrum” dei Romani non era solo un’affermazione di dominio, ma la creazione di un sistema integrato di scambi che permetteva la circolazione di beni, idee e modelli di gestione territoriale che hanno gettato le basi per l’integrazione regionale moderna.

Il Mediterraneo come Centro di Conoscenza

La sostenibilità richiede conoscenza. La regione mediterranea ha dato i natali all’istituzione universitaria: dall’Antica Biblioteca di Alessandria nel 300 a.C. alla fondazione dell’Università di Al-Karaouine a Fez nell’859 d.C., la più antica università operante al mondo. Questa eredità intellettuale ha favorito un approccio multidisciplinare alla vita, dove la filosofia, la scienza e l’arte sono intrinsecamente legate alla natura. Il Mediterraneo come “culla” è dunque il luogo dove si è formata la coscienza che la salute dell’ecosistema è la precondizione per la fioritura della cultura e dell’economia

Se la “culla” rappresenta l’origine e l’ispirazione, il “letto” della sostenibilità ne costituisce il fondamento materiale, la base solida su cui tutto il resto si appoggia. Questa metafora si manifesta sia a livello biologico — il fondale marino — sia a livello istituzionale — la Convenzione di Barcellona come “letto” normativo.

Posidonia Oceanica: Il Letto Biologico del Mediterraneo

L’esempio più concreto del “letto” della sostenibilità è rappresentato dalla Posidonia oceanica, nota come l’erba di Nettuno. Questa pianta marina (non un’alga) forma vaste praterie che agiscono come un vero e proprio fondamento per l’ecosistema.

Mitigazione Climatica: I letti di Posidonia sequestrano carbonio in quantità massicce, accumulandolo nei propri tessuti per secoli.

Protezione Costiera: Le radici e le foglie stabilizzano il fondale e smorzano l’energia delle onde, prevenendo l’erosione delle spiagge.

Nursery della Biodiversità: Le praterie offrono rifugio a centinaia di specie durante le loro fasi giovanili, garantendo il rinnovamento degli stock ittici.

Tuttavia, questo “letto” è estremamente fragile. Cresce solo di 1-2 mm all’anno e il 40% delle praterie mediterranee è attualmente in stato di degrado a causa dell’ancoraggio delle barche e dell’inquinamento. Proteggere il “letto” biologico significa garantire la stabilità di tutta la colonna d’acqua superiore e delle attività umane costiere.

Il “Letto” Normativo: La Convenzione di Barcellona

In senso figurato, il letto della sostenibilità è la piattaforma istituzionale fornita dal MAP. Senza questo supporto stabile, le iniziative ambientali sarebbero frammentate e volatili. La Convenzione di Barcellona offre il terreno solido su cui i paesi possono “adagiarsi” per negoziare e cooperare. È la sedimentazione di cinquant’anni di protocolli su inquinamento, aree protette e gestione costiera che ha creato un’infrastruttura di fiducia reciproca tra le nazioni.

Differenza Concettuale tra “Culla” e “Letto” della Sostenibilità

La distinzione tra queste due metafore è fondamentale per orientare le politiche pubbliche. Mentre la “culla” evoca la crescita, il potenziale e l’innovazione, il “letto” evoca la stabilità, il supporto e la conservazione.

Dinamismo vs. Solidità: La culla è il luogo del divenire, dove nascono nuove idee come l’economia circolare o le biotecnologie marine. Il letto è il luogo dell’essere, dove risiedono i valori fondamentali e gli ecosistemi primari che non devono essere alterati. Generazione vs. Manutenzione: Essere la culla della sostenibilità significa avere la responsabilità di esportare modelli di sviluppo al resto del mondo. Essere il letto della sostenibilità significa avere l’obbligo di proteggere le basi fisiche (il benthos, le coste) che permettono a quel modello di esistere. Flusso vs. Sedimento: La culla è alimentata dal flusso di studenti, ricercatori e attivisti (mobilità intellettuale). Il letto è formato dal sedimento di leggi, trattati e prassi consolidate che danno certezza al futuro.

Sfide Emergenti e il Biennio 2026-2027

Nonostante i successi del 2025, il rapporto della COP24 evidenzia che le azioni attuali non stanno avanzando alla velocità necessaria per raggiungere gli obiettivi del 2030. La crisi climatica sta indebolendo la capacità del mare di agire come regolatore termico, e l’acidificazione degli oceani minaccia la biodiversità calcarea, come i coralli e le spugne protette dal Protocollo SPA/BD.

Il Ruolo dei Giovani e delle Donne

Un tema trasversale emerso nel 2025 è l’inclusività. La Dichiarazione del Cairo sottolinea che investire nello sviluppo sostenibile crea posti di lavoro e migliora le condizioni sociali, specialmente se si amplia la rappresentanza di giovani e organizzazioni femminili nella governance regionale. Iniziative come la “Blue Tourism Initiative” puntano esplicitamente sul coinvolgimento delle nuove generazioni per trasformare il settore turistico, rendendolo più resiliente e meno impattante sugli ecosistemi fragili.

Conclusioni: Verso il 2030 con una Visione Integrata

Il 2025 ha dimostrato che il Mediterraneo possiede sia la memoria storica (la culla) sia la struttura istituzionale (il letto) per guidare la transizione ecologica globale. La celebrazione dei 50 anni del MAP non è un traguardo, ma un nuovo punto di partenza. La sfida per il biennio 2026-2027 sarà quella di trasformare le dichiarazioni politiche del Cairo e di Nizza in cambiamenti tangibili sulla costa e in mare aperto.

La protezione rigorosa delle specie, la fine dei sussidi dannosi alla pesca e l’espansione delle aree marine protette al 30% della superficie sono pilastri di una strategia che riconosce l’interdipendenza tra la salute del mare e la prosperità delle persone. Plan Bleu continuerà a monitorare questi progressi, assicurando che il Mediterraneo resti un esempio di come la cooperazione scientifica e politica possa superare i confini nazionali per il bene comune di un bacino che, da millenni, sostiene e ispira l’umanità.

L’ambizione per i prossimi anni è chiara: promuovere un’economia blu che non sia solo “crescita”, ma “rigenerazione”. Solo riparando e proteggendo il “letto” della nostra sostenibilità potremo continuare a cullare le speranze di un futuro prospero e in pace per tutti i popoli del Mediterraneo.