Mezzogiorno e politica industriale, Svimez incontra le imprese in Calabria

Continua il viaggio della Svimez nelle imprese del Sud. Dopo la tappa di Salerno, il prossimo appuntamento sarà Cosenza, in Calabria, con due giornate dedicate al confronto con le realtà industriali della regione.

Giovedì 23 aprile il vicepresidente della Svimez, Gian Paolo Manzella, visiterà alcune imprese del territorio cosentino per approfondire le dinamiche industriali locali e raccogliere elementi utili all’analisi delle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno.

Venerdì 24 aprile, alle ore 11, si terrà il convegno “Industria – Europa – Sud. Analisi e prospettive”, presso il Salone Conferenze di Confindustria Cosenza in via Tocci 2/c. Apriranno i lavori il presidente Giovan Battista Perciaccante e il direttore Giampaolo Latella, che coordinerà l’incontro, seguiti dall’intervento del vicepresidente della Svimez dedicato a “Mezzogiorno e politica industriale europea. Scenari e linee di azione”.