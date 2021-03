Mezzogiorno, ecosistemi dell’innovazione: bando da 350 milioni per 4 progetti

“In relazione agli Ecosistemi dell’innovazione, nell’ottica di garantire al meglio l’efficienza allocativa, è nostra intenzione proporre una rimodulazione dell’importo a 350 milioni, da assegnare mediante un apposito bando per la realizzazione di quattro progetti nel Meridione d Italia. Meno interventi, niente spezzatino, ma progetti capaci di avere ognuno una vocazione specifica. L’obiettivo è quello dell’implementazione della ricerca attraverso poli che possano veramente cambiare il destino di aree svantaggiate”. Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, in audizione sul Recovery plan nelle commissioni Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato.