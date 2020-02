Mezzogiorno, Manfredi: Il nuovo Piano una sfida possibile per il rilancio

“E’ una sfida possibile e importante perché noi dobbiamo rilanciare il Mezzogiorno che è una priorità del Governo». Lo ha detto Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della ricerca, parlando del Piano per il Sud. “Rilanceremo il Mezzogiorno – ha affermato – rispetto agli assi del Piano del Sud che è un ottimo lavoro che ha fatto il ministro Provenzano di concerto con tutti i Ministeri”. “Anche il Ministero dell’Università e della Ricerca – ha affermato – ha lavorato, proprio per lavorare sui giovani ricercatori, sull’opportunità di rientro dei cervelli, sull’attrazione di impresa. Per far questo, però, abbiamo bisogno di un’amministrazione pubblica forte, di una burocrazia efficiente”. “Serve anche una grande sinergia tra tutte le forze sociali – ha concluso – perché il tema del Mezzogiorno è un tema politico che deve essere patrimonio collettivo ed è la grande sfida del Paese”.