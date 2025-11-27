Mezzogiorno, spesa pubblica e Pnrr: a Roma giornata di studi sul futuro delle politiche pubbliche

Una giornata intera dedicata all’evoluzione della spesa pubblica nel Mezzogiorno, dal dopoguerra fino alle sfide aperte dal Pnrr. È il focus del seminario di studi promosso dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” in collaborazione con il Network for European Policy Making, in programma il 3 dicembre 2025 nei locali dell’Istituto Luigi Sturzo, in Via delle Coppelle 35 a Roma.

Studiosi, economisti, giuristi e rappresentanti del mondo istituzionale si alterneranno dalle 9:30 alle 17:30 in tre sessioni che scandiranno un confronto ad ampio raggio sui meccanismi della spesa pubblica, sulle dinamiche della “quota di riserva” e sui criteri che, dal dopoguerra, hanno guidato – e talvolta rallentato – le politiche rivolte al Mezzogiorno.

Interventi introduttivi

Dopo la registrazione dei partecipanti, alle 10:00 si aprirà la prima sessione, presieduta e moderata da Paolo De Nardis, presidente dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” e docente alla Sapienza. A seguire sono previsti gli interventi di Antonio Iodice, già parlamentare nazionale ed europeo e oggi presidente onorario dell’Istituto; Giuseppe Acocella, magnifico rettore dell’Università Giustino Fortunato e membro dell’Osservatorio sulla Legalità; Pasquale De Santis, del Consiglio Direttivo dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”. Interverranno anche Annamaria Colao, dell’Università Federico II e vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità; Lucilla Gatt, direttrice del Centro di Ricerca ReCEPL; e Maria Antonia Ciocia, direttrice del Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

La prospettiva del diritto dell’economia

La seconda sessione, dalle 11:00, sarà dedicata alla ricerca presentata attraverso la lente del diritto dell’economia. A presiederla sarà Sandro Amorosino. Gerardo Cringoli, dell’Università Telematica Pegaso, illustrerà il progetto, mentre la relazione principale sarà affidata a Giuseppe Bova Crispino, della Luiss Guido Carli e direttore esecutivo del Network for European Policy Making.

Il dibattito coinvolgerà Laura Ammannati (Università di Milano), Giuseppe Corasaniti (Università Mercatorum e Luiss Guido Carli), Tommaso Edoardo Frosini, direttore del Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Nicola Lupo, direttore del Centro Studi sul Parlamento della Luiss, e Vincenzo Ricciuto (Università Tor Vergata). La pausa pranzo è fissata alle 13:30.

Un dialogo sull’evoluzione della spesa pubblica

La terza sessione, alle 15:00, aprirà un confronto diretto sull’evoluzione della spesa pubblica. A guidarla sarà Gerardo Villanacci, dell’Università Politecnica delle Marche e presidente del Consiglio Superiore dei beni culturali.

Interverranno Franco Bassanini (Università La Sapienza e presidente ASTRID), Claudio De Vincenti (La Sapienza e Luiss Guido Carli, presidente onorario di Merita), Amedeo Lepore (Università Vanvitelli e Luiss, coordinatore del gruppo di ricerca sull’evoluzione della spesa pubblica), Franco Massi, segretario generale della Corte dei Conti, e Giancarlo Montedoro, presidente di Sezione del Consiglio di Stato e docente Luiss. Le conclusioni saranno affidate ad Alessandro Pajno, presidente emerito del Consiglio di Stato.

Iscrizioni

La partecipazione è aperta previa iscrizione tramite form online. Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa, affidata a Susy Sbordone Castillett all’indirizzo ascastil@yahoo.it.