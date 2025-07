Mezz’ora di incontro tra Papa Leone e Meloni: “Comune impegno per la pace”

Città del Vaticano, 2 lug. (askanews) – Anche i temi della pace sono rientrati nei colloqui in Vaticano tra Papa Leone e la delegazione del governo italiano guidata dalla premier Giorgia Meloni. Nel corso dei colloqui, riferisce una nota diffusa dalla Sala stampa della Santa Sede al termine dell’incontro, durato oltre mezz’ora, e poi dopo l’incontro in Segreteria di Stato con il segretario di Stato, card. Pietro Parolin, e il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, mons. Paul Richard Gallagher, “è stato rilevato il comune impegno per la pace in Ucraina e in Medio Oriente e l’assistenza umanitaria a Gaza”.

“Nel prosieguo della conversazione – si legge ancora nella nota ufficiale della Santa Sede – ci si è soffermati su alcune questioni afferenti ai rapporti bilaterali, come pure su tematiche d’interesse per la Chiesa e la società italiana”.

La presidente del Consiglio ha donato a Papa Leone XIV una stampa del 1600 dell’Università Angelicum di Roma, dove il pontefice ha studiato. Da parte sua, invece, papa Prevost ha regalato alla sua ospite un libro su Sant’Agostino. L’incontro in Vaticano era iniziato con un “Molto piacere…”, rivolto dal Papa alla Meloni prima del faccia a faccia e si è concluso, al momento del commiato, con la premier che ha augurato una “buona giornata e buon lavoro” al papa.