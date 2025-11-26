MfE amplia presenza in Europa: con 33% di Impresa entra in Portogallo

Roma, 26 nov. (askanews) – MediaforEurope entra nella portoghese Imprese. L’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi ha stipulato un accordo di investimento con la società Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, e il suo azionista di maggioranza, Impreger, in base al quale MfE sottoscriverà azioni di nuova emissione rappresentative del 32,934% del capitale sociale e dei diritti di voto di Impresa.

Impresa è un gruppo portoghese leader nel settore dei media e dell’intrattenimento, quotato alla borsa di Lisbona Euronext, riconosciuto per la sua forte posizione di mercato in Portogallo e nei paesi di lingua portoghese in tutto il mondo. A seguito dell’operazione, Impresa manterrà una base azionaria diversificata. In base ai termini dell’accordo di investimento, Impreger, guidata dalla famiglia Balsemão, manterrà il controllo di Impresa.

“Con questa operazione MfE amplia il proprio raggio d’azione editoriale e commerciale all’intera penisola iberica. I grandi investitori pubblicitari considerano infatti Spagna e Portogallo come un unico bacino. E grazie a questa nuova partnership con Impresa e a Mediaset España, miglioreremo ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato europeo”, ha commentato Pier Silvio Berlusconi, ceo di MfE-MediaforEurope.

“Impresa è un’azienda familiare con una lunga tradizione nei media. Da oggi lavoreremo insieme per un nuovo sviluppo con spirito imprenditoriale e concretezza. Tant’è vero che partiremo immediatamente con collaborazioni operative: raccolta pubblicitaria e piattaforma digitale”, ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi spiegando che “la partnership di MfE con Impresa è un ulteriore passo che consolida il nostro progetto europeo: con il Portogallo diventano sei le nazioni in cui il gruppo opera”.

Con l’ingresso nella portoghese Impresa, infatti MfE amplia così la propria presenza nella penisola Iberica e in Europa, arrivando a operare in sei Paesi: Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e, appunto, Portogallo.

“L’investimento, che non prevede una quota di controllo -ha chiarito MfE – nasce da una logica industriale e di collaborazione con la famiglia Balsemão, storici azionisti di Impresa, con l’obiettivo di sviluppare un progetto comune di lungo periodo. La collaborazione partirà da subito, dalla raccolta pubblicitaria allo sviluppo della piattaforma digitale. Il Portogallo è per MfE un mercato in linea con la visione di media company europea, capace di valorizzare le produzioni locali e di crescere attraverso piattaforme digitali e nuove tecnologie”.