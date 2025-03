Mfe: cda in corso, attesa per offerta sulla tedesca Prosiebensat

Milano, 26 mar. (askanews) – Chiusura debole per i titoli Mfe e Prosiebensat mentre è in corso a Cologno Monzese il cda del Biscione per esaminare l’offerta per Prosiebensat. Il gruppo Mediaset si appresterebbe, infatti, a lanciare un’Opa per l’emittente tedesca, di cui detiene il 29,99% del capitale, nell’ambito del suo progetto di costruire un gruppo media paneuropeo. A Piazza Affari il titolo Mfe A ha ceduto l’1,6% a 3,454 euro, le Mfe B lo 0,25% a 4,828 euro, mentre alla Borsa di Francoforte Prosiebensat ha annullato i guadagni della prima parte della seduta, chiudendo in rialzo dello 0,8% a 6,5 euro.

Mfe da mesi si è già assicurata dalle banche finanziamenti per 3,4 miliardi proprio per sostenere la sua espansione all’estero.

La partita per Mediaset in Germania era iniziata nel 2019, quando a maggio aveva a acquistato il 9,6% del capitale di Prosiebensat, diventandone così primo azionista. “Una scelta di lungo periodo per creare valore in una logica sempre più internazionale”, aveva commentato l’AD Pier Silvio Berlusconi. Da allora il rafforzamento nel capitale fino a sfiorare la soglia Opa del 30%. “Il domani dei broadcaster passa da una crescita dimensionale indispensabile per poter resistere ai giganti globali”, ha sottolineato nuovamente poco settimane fa Pier Silvio Berlusconi, in occasione dei risultati 2024 del gruppo.