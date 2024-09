MFE: nel primo semestre utile sopra attese a 104,7 mln (+20,2%)

Milano, 19 set. (askanews) – Il gruppo MFE (Mediaset) ha chiuso il primo semestre 2024 con risultati superiori alle attese del mercato: l’utile netto è in crescita a 104,7 milioni (+20,2%), Ebit a 136,3 milioni (+12,7%), con ricavi consolidati pari a 1,476 miliardi (+7,8%).

“MFE è un modello unico in Europa”, ha sottolineato il Ceo Pier Silvio Berlusconi. “Grazie alla dimensione internazionale – una diversificazione geografica che attutisce gli squilibri nei diversi mercati – e grazie al nostro sempre più evoluto sistema crossmediale, anche questo semestre abbiamo ottenuto risultati al di sopra di ogni previsione. In un periodo che ha visto anche a livello internazionale flettere i conti di tutto il settore dei media, con drastici tagli all’occupazione, MFE registra una costante crescita in termini di raccolta pubblicitaria, di redditività e di utili”.

Il gruppo nel primo semestre ha registrato ricavi pubblicitari lordi pari a 1,434 miliardi, in aumento del 6,7%. Sulla base dell’attuale visibilità, spiega, la raccolta pubblicitaria di MFE nei primi 9 mesi “ha mantenuto un andamento al di sopra delle aspettative e in linea con quello del primo semestre dell’anno, nonostante la concomitanza di eventi sportivi internazionali (gli Europei di Calcio fino a metà luglio e le Olimpiadi di Parigi tra fine luglio e la prima parte di agosto) non nella disponibilità del Gruppo sia in Italia che in Spagna”.