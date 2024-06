MFE, P.S.Berlusconi: +6% stima raccolta pubblicitaria primo semestre

Cologno Monzese, 5 giu. (askanews) – “Il mercato che stiamo affrontando in questi primi sei mesi dell’anno è un mercato tonico, veramente tonico. Abbiamo chiuso i primi tre mesi molto bene, con una crescita complessiva Italia e Spagna intorno al 6%. Parlando di stime, con tutta la prudenza del caso, anche nei primi sei mesi registriamo una crescita dei ricavi pubblicitari del 6% circa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. Lo ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo MFE nel corso di una conferenza stampa sul bilancio dell’ultima stagione televisiva di Mediaset.

“Teniamo il passo”, ha proseguito. “Per noi è una ottima notizia, considerando anche che a giugno ci sono gli Europei di calcio, è un risultato che se verrà confermato, ma penso proprio di sì, è un bel risultato. Stiamo facendo meglio del mercato come raccolta sia in Italia sia in Spagna”.