Mfe, P.S. Berlusconi visita la sede di Prosiebensat: “Potenziale incredibile”

Milano, 22 gen. (askanews) – Visita a sorpresa dell’amministratore delegato di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, nella sede del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1, di cui Mfe è azionista di controllo. E’ quanto si apprende da fonti vicine all’azienda, le quali specificano che non si è trattato di un viaggio ufficiale né di un incontro programmato.

È la prima volta che Pier Silvio Berlusconi si reca nella sede del broadcaster tedesco da quando Mfe è azionista di controllo: l’Ad ha raggiunto a sorpresa la sede a Unterföhring, senza agenda né appuntamenti ufficiali, fanno sapere, per salutare il Ceo, Marco Giordani e incontrare il management. La visita è stata anche l’occasione per salutare il maggior numero possibile di persone e incontrare le principali funzioni dell’azienda, in un clima informale.

“Devo dirvi che sono molto felice di essere qui in ProSieben. È un vero onore per me essere qui con voi – ha detto in occasione della visita Pier Silvio Berlusconi – Sono anni che crediamo nel progetto di un nostro broadcaster europeo. Continuiamo a pensare che sia una grande opportunità di sviluppo, partendo dalla televisione, che è il nostro core business, ma guardando anche a tutte le altre piattaforme e tecnologie. Devo dirvi che non è stato facile; abbiamo studiato l’azienda e il mercato tedesco per sette anni. Alla fine, è stato un bene non avere avuto fretta, perché con il passare degli anni e comprendendo che cosa ProSieben è e rappresenta, sono ancora più convinto, soprattutto ora che Marco Giordani è qui, che esista un potenziale incredibile”. “Questa è una grande azienda e troveremo, anzi, voi lo avete già, ma lo troveremo ancora di più insieme, lo slancio, l’entusiasmo e la fiducia per guardare al futuro e diventare più forti e più grandi”, ha proseguito aggiungendo un’ultima cosa: “Mi emoziono un po’ quando lo dico, Marco Giordani mi ha parlato molto di voi, delle persone di ProSieben, del team e della vostra energia. Ora sono ancora più felice di essere qui e penso che abbiate un grande valore, sia professionale sia umano. Il mio desiderio è quindi che iniziamo a guidarci l’un l’altro come una squadra sempre più unita, che lavori sempre di più insieme e che guardi al futuro con speranza, entusiasmo e tanta energia”, ha concluso ringraziando per l’accoglienza “così calorosa”.

La visita dell’Ad di Mfe, fanno notare, assume un significato particolare perché si tratta della prima visita da parte del numero uno di Mfe nella sede del broadcaster tedesco, in quanto considerato un asset strategico nel progetto di sviluppo pan-europeo del gruppo. Un passaggio simbolico, volutamente sobrio, che mette al centro il rapporto con il management e le persone più che la formalità dell’evento.