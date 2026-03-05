Mfe: Pier Silvio Berlusconi presidente e group Ceo

Milano, 5 mar. (askanews) – Il cda di Mfe ha deliberato di attribuire al Ceo Pier Silvio Berlusconi il ruolo di chairman e group Ceo. Lo comunica una nota del gruppo Mediaset che ha adottato una nuova organizzazione del top management in ottica internazionale. A Fedele Confalonieri la carica di statutory Chairperson, continuando a presiedere l’assemblea e il cda.

La scelta, voluta da Pier Silvio Berlusconi – spiega Mfe -, segna il passaggio da una holding di controllo finanziario a una media company operativa, capace di coordinare e indirizzare direttamente le proprie società in tutti i Paesi, valorizzando le migliori risorse e competenze interne al gruppo e rafforzando l’innovazione con nuovi presidi organizzativi e manageriali. La nuova struttura di vertice prevede il passaggio da un’organizzazione verticale a una orizzontale per integrare tutte le funzioni di staff nell’ambito della holding.

“Questa nuova organizzazione renderà il gruppo integrato a livello internazionale. Così potremo agire concretamente per essere sempre più efficaci ed efficienti”, ha commentato Pier Silvio Berlusconi. “E’ un assetto che valorizza consapevolmente le risorse e le competenze interne, lasciando allo stesso tempo spazio a nuove professionalità e rafforzando Mfe per operare in modo sempre più solido e competitivo in Europa – ha sottolineato -. La struttura cambia nella sostanza: le funzioni di vertice da ora opereranno con una responsabilità di gruppo, su tutti i mercati in cui siamo presenti”.