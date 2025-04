Mfe, Prosieben estende contratto con il Ceo Habets per altri 3 anni

Milano, 18 apr. (askanews) – Il Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1 ha prorogato il contratto di Bert Habets come Group Ceo per altri tre anni, fino a ottobre 2028. Questo, sottolinea una nota dell’emittente tedesca, controllata da Mfe (Mediaset), conferisce ad Habets il mandato di continuare la coerente trasformazione del gruppo. La strategia stabilita da Habets mira a focalizzare l’azienda sul suo core business e a farla diventare la società di intrattenimento leader nella regione DACH.

“Negli ultimi anni abbiamo raggiunto importanti traguardi nella trasformazione di ProSiebenSat.1 in una società di intrattenimento digitale”, ha commentato Habets. “Sono quindi ansioso di continuare a lavorare sui nostri obiettivi strategici e di far crescere e rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel settore dell’intrattenimento in DACH insieme al mio team altamente impegnato. Desidero ringraziare il Consiglio di sorveglianza per la fiducia accordatami e sono ansioso di continuare il nostro lavoro insieme”.