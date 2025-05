Mfe: su Prosieben progetto non cambia, obiettivo rafforzare posizione

Milano, 13 mag. (askanews) – Il progetto industriale di Mfe su Prosieben non cambia. Al termine del cda odierno di Mediaset all’indomani della mossa di PPF sul gruppo tedesco, di cui il Biscione è primo azionista con il 30% circa, viene confermata la volontà di rafforzare la posizione di socio di maggioranza per garantire maggiore flessibilità d’azione tenendo conto dell’evoluzione dello scenario. La linea dunque non cambia, Mfe non intende scalare Prosieben ma avere maggiore flessibilità. E’ quanto spiegano fonti finanziarie.

Si sarebbe trattato di un incontro a carattere informativo senza deliberazioni formali ma, secondo quanto trapela, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, insieme al suo management, avrebbe condiviso con il cda la linea che intende mantenere. Una posizione che avrebbe ottenuto il sostegno unanime dei consiglieri. Massimo riserbo su come tutto questo possa concretizzarsi alla luce del blitz del gruppo ceco, che ieri ha ha lanciato un’Opa parziale per salire fino al 29,99% in Prosieben. E’ ancora presto per scoprire le carte, se proseguire o meno con l’Opa partita l’8 maggio. Le prossime settimane potrebbero riservare nuovi colpi di scena.

Intanto, il titolo Prosieben oggi a Francoforte ha consolidato i maxi guadagni di ieri, chiudendo a 7,28 euro (+2,8%). A Piazza Affari, poco mosse le azioni Mfe (+0,06% a 3,326% a euro), in rialzo invece dell’1,4% le Mfe B a 4,404 euro. PPF, gruppo controllato dagli eredi del miliardario Petr Kellner, mette sul piatto 7 euro per azione interamente in contanti contro il corrispettivo misto offerto dall’Opa lanciata da Mfe (4,48 euro cash e 0,4 azioni Mfe A) per complessivi 5,74 euro, il minimo previsto per legge.