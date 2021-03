MG Motor torna in Italia, il network e la gamma

Il brand inglese MG, tornato dopo quindici anni sul mercato europeo, inizia lo scorso anno un capitolo di storia completamente nuovo. Lanciato nei paesi del nord Europa a fine del 2019 amplia il suo raggio di azione e nel 2020 si estende ai principali mercati del continente per arrivare ora anche in Italia. Inizia le attività nel nostro Paese con la commercializzazione di due modelli la MG ZS EV, un SUV compatto del segmento B, 100% elettrico e la MG EHS Plug-in Hybrid, introdotta lo scorso dicembre è il secondo modello MG per l’Europa. ZS EV, primo modello MG 100% elettrico in Europa è un SUV compatto, ideale per la famiglia. Con elevati standard di equipaggiamento e la guida a zero emissioni si pone ai vertici nel mercato dei crossover di segmento B. Sette anni di garanzia assicurano ai clienti una guida senza pensieri. L’elevata qualità è completata dalla ricca dotazione tecnologica di bordo e da un pacchetto di dispositivi di sicurezza attiva MG Pilot, che ha permesso a MG ZS EV di ottenere le 5 stelle EuroNCAP. Spinta da un motore elettrico da 105kw e 143 cavalli offre una guida divertente. La batteria agli ioni di litio da 44,5 kWh, consente 263 km di autonomia nel ciclo WLTP, e si ricarica all’80% in soli 35 minuti con un carica-batterie rapido DC.

EHS è un SUV spazioso è equipaggiato con l’avanzata tecnologia plug-in hybrid combina bassi livelli di consumi ed emissioni per offrire un piacere di guida ottimale. Il robusto propulsore è composto da un motore turbo da 1,5 litri, un cambio intelligente a 10 velocità, un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh. In modalità EV, MG EHS Plug-in Hybrid può viaggiare fino a 52 km in marcia completamente elettrica (WLTP). Inoltre, il modello ha un ricco equipaggiamento che gli conferisce caratteristiche di comfort e sicurezza. Per entrambi i modelli due gli allestimenti Excite e Exclusive previsti in Italia. Per la MG ZS EV un prezzo di listino a partire da €23.900 con gli incentivi, in caso di rottamazione e per la MG EHS un prezzo di listino a partire da 28.900 euro sempre con gli incentivi, in caso di rottamazione. “Stiamo lavorando intensamente per rendere le auto elettrificate una soluzione a larga diffusione attraverso una proposta che massimizzi il valore dell’acquisto dei clienti. Offriamo prodotti di qualità elevata e con equipaggiamento di livello premium a un prezzo accessibile”, spiega Andrea Bartolomeo, Country Manager MG Motor Italy.

La garanzia di fabbrica offerta da MG è di 7 anni / 150.000 km, si applica all’intero veicolo, comprese le componenti elettriche, come la batteria agli ioni di litio e il motore elettrico. Anche la garanzia anti-perforazione di MG EHS Plug-in Hybrid è di 7 anni e in questo caso particolare anche senza limite di chilometraggio. Il lavoro di sviluppo della rete dei partner commerciali di MG si è svolto secondo linee guida molto precise, rivolgersi a importanti gruppi del settore che avessero maturato anche l’esperienza nel mondo dell’e-mobility. L’obiettivo da raggiungere entro fine 2021 è di 40 concessionari che opereranno su tutto il territorio nazionale. Dodici tra i più importanti operatori del centro nord sono già attivi, altri sono in corso di contrattualizzazione. “I prossimi mesi ci vedranno ancora intensamente impegnati in questa attività che riteniamo strategica” ha commentato Andrea Bartolomeo “Abbiamo puntato molto in alto nella selezione perchè siamo convinti dell’importanza che rivestono i partner commerciali ben radicati sul territorio”. In Piemonte: Mobility Village, Unicar; in Lombardia: Fassina, Marelli & Pozzi, Serratore, Lario Bergauto; in Veneto: Gruppo Ceccato, Gruppo De Bona; in Friuli Venezia Giulia: Autopiù; in Trentino Alto Adige: Gruppo Ceccato; in Emilia Romagna: Stefanelli 1954, Gruppo Di.Ba; nelle Marche: Gruppo Di.Ba; in Umbria: Biselli.

Electric for Everyone è il posizionamento scelto dal brand MG, auto elettrificate di elevata qualità e ricca dotazione di serie, ad un prezzo accessibile che saranno comunicate attraverso una campagna di comunicazione che mette al centro le persone.

Ambiziosi obiettivi commerciali proiettano MG all’1% di quota di mercato in tre anni. MG è sempre stata avanti rispetto ai tempi, fin dalla sua nascita come Morris Garage nel 1924. Ora anche le nuove generazioni possono scegliere un’auto di questo marchio iconico. Riprogettato, elettrificato e pronto per il futuro. MG rende la mobilità elettrica accessibile a tutti. Grazie al successo di ZS EV, SUV 100% elettrico e agli altri modelli sostenibili che saranno commercializzati nei prossimi anni, MG dimostra il suo impegno concreto nella mobilità elettrificata. Progettata avendo in mente l’utilizzatore europeo, MG offre veicoli affidabili, intelligenti, funzionali e convenienti. MG è stata sviluppata nell’avanzato centro stile di Londra, in collaborazione con il centro stile di Shanghai.

