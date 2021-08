MG raddoppia i vantaggi sulla gamma

L’estate prosegue con il rinnovo degli incentivi governativi appena annunciati e MG Motor Italy abbina piani commerciali su misura per chi sceglie l’iconico brand inglese, tornato dopo quindici anni sul mercato per narrare un nuovo capitolo della sua storia quasi centenaria.

Per i due modelli già disponibili in gamma MG ZS EV, un SUV compatto del segmento B, 100% elettrico e MG EHS Plug-in Hybrid, uno spazioso SUV di segmento C la casa propone un’offerta commerciale molto competitiva per chi predilige una rata mensile contenuta. Per MG ZS EV è disponibile la formula con rata a partire da 89€ al mese e TAEG pari a 5,12% e per MG EHS Plug-in Hybrid la rata mensile a partire da 159€ e TAEG pari a 5,01%.

Gli elevati standard di qualità costruttiva consentono a MG di offrire su entrambi i modelli 7 anni di garanzia che assicurano ai clienti una guida senza pensieri. A questo si aggiunge una ricca dotazione tecnologica di bordo e un pacchetto di dispositivi di assistenza alla guida MG Pilot ai vertici della categoria, che ha permesso alla casa automobilistica di ottenere le 5 stelle EuroNCAP su ZS EV.

ZS EV, il primo modello del ritorno MG in Europa è un B-SUV compatto e versatile, 100% elettrico spinto da un motore da 105kw per offrire un’esperienza di guida divertente. Con elevati standard di equipaggiamento e la guida a zero emissioni MG ZS EV si pone ai vertici nel mercato dei crossover di segmento B. Il pacchetto tecnologico, la piacevolezza delle soluzioni adottate nell’abitacolo della vettura, la qualità dei materiali selezionati per i rivestimenti interni e i sedili avvolgenti assicurano un viaggio molto confortevole.

La batteria agli ioni di litio da 44,5 kWh, consente 263 km di autonomia nel ciclo WLTP, e si ricarica all’80% in soli 40 minuti con un carica-batterie rapido DC.

EHS è uno spazioso SUV di segmento C equipaggiato con l’avanzata tecnologia plug-in hybrid che combina bassi livelli di consumi ed emissioni per offrire un piacere di guida ottimale. Il robusto propulsore è composto da un motore turbo da 1,5 litri, un cambio intelligente a 10 velocità, un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh. Il sistema mette a disposizione del guidatore una potenza massima complessiva di 190kW/258CV che spinge l’auto da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi. In modalità EV, MG EHS Plug-in Hybrid può viaggiare fino a 52 km in marcia completamente elettrica (WLTP). Inoltre, il modello ha una ricca dotazione di serie, un pieno di tecnologia e innovazione ed elevati livelli di sicurezza che gli consentono di ridefinire il concetto di comfort.

Per entrambi i modelli, due gli allestimenti previsti Excite e Exclusive. Per la MG ZS EV un prezzo di listino a partire da €24.350 con gli incentivi, in caso di rottamazione e per la MG EHS un prezzo di listino a partire da €29.350 sempre con gli incentivi, in caso di rottamazione.

La garanzia di fabbrica offerta da MG è di 7 anni / 150.000 km, si applica all’intero veicolo, comprese le componenti elettriche, come la batteria agli ioni di litio e il motore elettrico. Anche la garanzia anti-perforazione di MG EHS Plug-in Hybrid è di 7 anni e in questo caso particolare anche senza limite di chilometraggio.

Il lavoro di sviluppo della rete dei partner commerciali di MG è tuttora in corso con l’obiettivo di raggiungere il numero di 60 punti vendita che entro fine 2021 opereranno su tutto il territorio nazionale. MG ha stretto partnership commerciali con i più importanti operatori del mercato italiano, venti gli MG Store già attivi sul nostro territorio e altrettanti arricchiranno entro la fine dell’anno la rete di vendita e assistenza. “Vorrei ringraziare gli imprenditori che hanno scelto di salire a bordo di questo importante progetto per la fiducia e l’entusiasmo che stanno dimostrando.” ha commentato Andrea Bartolomeo “Crediamo che i partner commerciali siano un anello fondamentale per il successo di MG sul territorio italiano. La loro esperienza e professionalità nel settore sono strategici per costruire una rete solida e offrire un servizio premium ai nostri clienti”.

