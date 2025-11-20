Mi fa un baffo il Gatto Nero, i vincitori del Festival

Contro i pregiudizi vince la bellezza dell’unicità

Roma, 20 nov. (askanews) – Un trionfo di emozioni, tutti insieme contro pregiudizi e luoghi comuni per sottolineare la bellezza dell’unicità che rende tutti gli esseri speciali. Al Teatro della Croce Rossa italiana, in via Ramazzini a Roma, è andata in scena la V edizione del ” Mi fa un baffo il gatto nero Festival”, la kermesse pronta a scardinare le false credenze contro l’ignoranza e la superstizione, che vede spesso involontari protagonisti animali come gatti neri, gufi, pipistrelli , lupi e non solo. Non sono gli animali a portare sventura ma la disinformazione, non più tollerabile nel 2025, che si alimenta di antiche credenze medievali e leggende metropolitane. Il 14 e 15 novembre in una sala gremitissima il pubblico, proveniente da varie regioni italiane, è arrivato con i propri animali al seguito ed ha unito mani e zampe per dare vita a una importante campagna di sensibilizzazione dedicata al valore dell’inclusione, con il patrocinio dell’Arma dei Carabinieri, della Croce Rossa italiana, della Fnovi e in collaborazione con la Polizia di Stato. Il festival, che si realizza grazie al sostegno di realtà leader come la PetStore Conad e la Vitakraft, è stato organizzato dall’associazione Pet Carpet e ideato dalla giornalista Federica Rinaudo che ne segue anche la direzione artistica. La conduzione effervescente del comico Andrea Rivera con la cagnolina Grace, i clown dottori di ” Comici Camici” e la stessa Rinaudo, e la regia firmata da Vittorio Rombolà, hanno offerto due serate ricche di performance, proiezioni e infine la premiazione delle varie categorie attraverso le quali artisti, amanti degli animali e studenti hanno espresso con il proprio talento l’amore per gli amici a quattro zampe, con le ali, con la coda, con le squame. Danza, pittura, fotografia, teatro, musical, libri, tv sono solo alcune delle sezioni premiate insieme alle scuole e alle case famiglia con i loro progetti educativi volti a valorizzare il lavoro degli studenti. La giuria, che ha decretato i vincitori, era composta dai giornalisti: Vanja Cardone, direttore del Gr 1 di Rai Radio 1, Manuela Biancospino, Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Silvia Giansanti di Radio Dimensione Suono Soft, la fotografa Barbara Gallozzi, la scrittrice Sara Cicolani con il suo cagnolino influencer Joy Barboncino Toy, Marco Bottieri conduttore di “Tutti pazzi per Fido”, l’atleta paralimpica Oro nel Judo Chiara Colletta, gli attori Emanuele Vezzoli e Vania della Bidia, l’opinionista Alda D’Eusanio, lo street artist Moby Dick, la conduttrice tv Morena Rosini, la giornalista televisiva Francesca Bastone, inviata del programma “Dalla Parte degli Animali” di Michela Vittoria Brambilla. Tra i vincitori delle varie sezioni: Andrea Calì per il teatro e Maui, Linuccio per la musica, Sarah Raffaella Montedoro per la danza, Filippo Gigliotti per i libri con “Enzo, lui vede con il cuore” “Marta e Jack” di Giorgia Tinelli per la fotografia Pet Carpet, “Noel” per la fotografia Vitakfraft e “Cleopatra” per la fotografia PetStore Conad, per le video dediche tv “Mattia e Chiko” e per il muiscal lo spettacolo “Abracadown”. Mentre per le scuole: Ist. Sup. di istruzione Margherita Hack di Morlupo e istituto comprensivo Falcone e Borsellino, Istituto “Bianconiglio” IV Municipio, Casa Famiglia Denis e Casa Famiglia Amici di Marzia di Villanova di Guidonia, Scuola Club Magico di Roma. Per la stampa: Vanja Cardone per GR1 e il programma tv “Dalla parte degli animali”.Menzione speciale libri: “Claudia dalle impronte speciali” di Anna delle Luche Menzione speciale foto: “Fiammetta” di Monica Giraldo e “Kauai e Tefiti” di Elena Falbo. Tra gli ospiti anche gli attori Carlotta Natoli, Adriana Russo, Alex Partexano, Geppi di Stasio e Roberta Sanzò. Per partecipare il prossimo anno: www.petcarpetfestival.it