Mi vuoi bene? L’amore attraverso i secoli: dal 14 febbraio eccezionale mostra all’Archivio di Stato di Napoli

L’Archivio di Stato di Napoli racchiude le memorie delle generazioni passate: non solo dei personaggi storici, ma anche della gente comune, nel corso delle esistenze di gioie e dolori. Nei 70 chilometri lineari di fascicoli custoditi nelle strutture del Monastero dei Santi Severino e Sossio, cinque piani per complessivi 24mila metri quadrati, e della sede di Pizzofalcone ci sono documenti eterogenei, fra cui alcuni, sorprendenti: le lettere d’amore.

Il giorno di San Valentino è parsa l’occasione ideale per organizzare un evento dedicato all’amore e all’educazione sentimentale: “Scrivimi d’amore – Lettere dalla penna d’oca ai messaggi Whatsapp”. Aprirà i lavori Candida Carrino, direttore dell’Archivio di Stato di Napoli, nella Sala Filangieri a partire dalle ore 10 del 14 febbraio 2023.

Molti i capitoli del ricco programma: