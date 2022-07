Mia Filippone “è stata e rimarrà una figura di riferimento per il mondo della scuola che ha scelto, per passione civile, di mettere la sua grande esperienza al servizio della comunità di Napoli e del Paese”, scrive su Twitter il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in merito alla scomparsa della vicesindaca di Napoli. “Sono vicino alla sua famiglia e alla città per questa gravissima perdita”, aggiunge.