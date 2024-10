Mia sposa, record di presenze alla fiera del wedding di Teverola e al charity gala per Telefono Rosa

Nuovo record di presenze anche quest’anno, con un +10 per cento rispetto alla passata edizione, per Mia sposa, la fiera internazionale del wedding in Campania che si è chiusa domenica 20 ottobre al Medì shopping centre di Teverola confermandosi fra i Saloni di settore più importanti d’Italia.

Una edizione orientata più che mai sul fronte della solidarietà: tra le novità più importanti di quest’anno c’è stato il Charity dinner gala organizzato da Mia Sposa a sostegno di Telefono rosa, che ha consentito di raccogliere fondi a sostegno dell’associazione di volontariato che da anni svolge iniziative al fianco delle donne contro ogni forma di violenza di genere. L’evento di beneficenza, presentato da Katia Manna e Ciro Giustiniani con l’intrattenimento musicale dei Filrouge e offerto da Le due Torri Event, si è svolto alla presenza della vicepresidente nazionale di Telefono Rosa Antonella Faieta, della presidente di Telefono Rosa Napoli Fiorella Ferrante e del presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero. “Mia sposa”, di cui è ceo e founder Marcello Damiano, ha avuto inoltre come partner speciale dell’edizione 2024i Delante, cooperativa sociale che si occupa in tutta Italia di inclusione e accessibilità, supportata da un team di professionisti che organizzano e rendono fruibili attività culturali ed eventi di ogni genere rivolti a chi è affetto da disabilità.

Numerose le sfilate che hanno caratterizzato le sei giornate di apertura della fiera, con le sfilate di Mattia Pisano, Francesco Arena ed Essenza Boutique, la Fashion night e ill Bridal Fashion show con Isabella Romei, Le spose di Licia, Atelier Moraca e Atelier Marea, De Vitto, Antonella D’Auria e Amirante.

Tra le altre novità di questa edizione, la possibilità per il pubblico di visitare i numerosi stand in maniera comoda e veloce, grazie alla mappa interattiva scaricabile dal QR code in fiera che ha orientato e “accompagnato virtualmente” i futuri sposi fra gli stand in base alle proprie specifiche esigenze. Ottimo il riscontro del pubblico per la qualità dell’offerta espositiva, per i fashion event e l’organizzazione generale. Promossa e organizzata da Magma srl, “Mia sposa” si svolge da anni al Centro commerciale Medì di Teverola, dove per l’occasione è stata allestita una tendo-struttura di 8mila mq idonea ad ospitare con ogni comfort le aziende partner, gli espositori, i visitatori e i fashion event previsti con protagonisti della moda e dello spettacolo, comprese le numerose iniziative legate al sociale.

Dal 2011 “Mia Sposa” ha investito anche nell’editoria con la creazione di “Mia Sposa Magazine”, che da free press è diventata testata registrata e distribuita nelle edicole di tutta Italia ed è oggi tra le principali riviste nazionali di settore, tanto da essere media partner delle più importanti fiere rivolte ai buyers come Rome Bridal Week e Sì Sposaitalia Collezioni. Nel corso dell’edizione 2024 della fiera è stato presentato il nuovo numero di “Mia Sposa Magazine”, dallo scorso anno completamente rinnovato e che sotto la direzione di Emma Zampella ha avuto un’importante rivoluzione grafica e di contenuti con sempre più spazio dedicato ai protagonisti della moda bridal e del wedding, con interviste e approfondimenti per scoprire in dettaglio il patinato mondo del matrimonio.