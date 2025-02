Miamo celebra Napoli con le sue masterclass di skincare

Appuntamenti dedicati a talent, influencer e attori che incarnano l’essenza e il dinamismo della città. La scelta di Napoli non è stata casuale: è proprio qui che nasce Miamo, ed è qui che affondano le radici le sue co-founder Elena Aceto di Capriglia e Camilla d’Antonio, di origini napoletane. Un legame profondo con la città che ha reso questa tappa ancora più significativa.

“In un prestigioso palazzo storico affacciato sul lungomare – si legge in una nota -, Miamo ha offerto un’esperienza immersiva in cui i partecipanti hanno scoperto l’efficacia dei prodotti e imparato a utilizzarli nel modo corretto. Un’occasione per approfondire la conoscenza della skincare attraverso la guida di esperti, in un contesto che celebra la bellezza e la cura di sé”. “…Miamo è un brand trasversale e inclusivo, fondato sulla consapevolezza che la pelle è un organo e non ha genere. Per questo, le masterclass sono aperte a uomini e donne, rivolgendosi a chiunque desideri prendersi cura della propria pelle con consapevolezza e competenza. Riassume nel pay-off della linea, “Healthy Skin System” la sua missione. Per mantenere la pelle in salute, Miamo ha strutturato un sistema di protocolli chiamato “Miamo System”, ideato dal suo team scientifico: il protocollo consente di personalizzare il proprio percorso di benessere cutaneo grazie alla combinazione di più prodotti a seconda delle proprie esigenze, accedendo così a un trattamento della pelle di qualità ed efficacia superiore. L’applicazione di sieri e creme segue una logica sequenziale che rispetta la fisiologia cutanea e ne interpreta le regole biologiche, in modo da garantire la salute e la bellezza della pelle.

Le Masterclass Miamo rappresentano un vero strumento di divulgazione e conoscenza. Dopo Napoli, il tour prosegue tracciando un percorso che ha già toccato svariate tappe lungo tutta la penisola, da nord a sud, con l’obiettivo di diffondere la cultura della skincare in tutta Italia”.