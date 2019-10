MiaSposa, opening con il defilé di Gino Signore

Un’apertura in grande stile per l’edizione 2019 di Mia Sposa – La fiera degli sposi e della cerimonia, in scena dal 5 al 13 ottobre presso l’area esterna del Parco Commerciale di Giugliano, in provincia di Napoli. In scena, quale protagonista assoluto del primo giorno della manifestazione, che ha registrato migliaia di visitatori, Gino Signore, una griffe di alto profilo del white fashion. Nella nuova, lussuosa area destinata ai fashion show, brillantemente condotti da Paola Mercurio, Signore ha presentato sabato sera 5 ottobre, 50 abiti esclusivi, preziosi per i ricami realizzati totalmente a mano e per i tessuti adoperati quali il mikado, lo chiffon e la seta pura. Molto suggestiva la scenografia, ispirata al tema della collezione “Il giardino incantato” in perfetta linea con il pensiero dello stilista che da sempre predilige atmosfere bucoliche, particolarmente legato al concetto della “natura”. “Ho accettato volentieri di aprire questa edizione di “Mia Sposa”” ha detto Signore, “perché è una kermesse che viene svolta in un territorio ricco ed ancora legato al culto delle sane tradizioni come il matrimonio; a ciò si aggiunge una profonda stima che nutro per il patron Marcello Damiano che in brevissimo tempo è riuscito ad elevare “Mia Sposa” come uno degli appuntamenti più significativi che si svolgono in Campania intorno al pianeta “wedding”. Grande attesa domenica 6 ottobre per Luca Onestini, special guest della passerella di Sartoria Italiana; a seguire i white carpet del brand internazionale Olympia Sposa, Atelier Amirante e Atelier Danayse. Lunedì 7 ottobre sarà la volta dell’elezione di Miss Vesuvio. Non solo bridal couture: nel corso di Mia Sposa Fiera ampio spazio sarà dedicato ai più piccoli presenti in passerella mercoledì 9 ottobre quali protagonisti della sfilata organizzata e gestita da Mondo Vip Agency e venerdì 11 ottobre con il defilè di De Vitto. Special night giovedì 10 ottobre con l’assegnazione dei Mia Sposa Awards, un evento esclusivo presentato dallo speaker dello stadio San Paolo, Decibel Bellini, e dedicato ai partner presenti in Fiera. Ritornano i fashion show della manifestazione nel week-end conclusivo. Sabato 12 ottobre in passerella le collezioni 2020 di Punto Zero e Maison Notaro; super ospite della serata direttamente da Made In Sud, il comico Peppe Iodice. Domenica 13 ottobre sfileranno le creazioni di Maison Mirage, My Bride Couture e Junior e Atelier Anna Ferrillo. A chiusura Francesco Arena Atelier che vestirà la bellissima Fatima Trotta.

Giunta alla XIII edizione Mia Sposa conquista, anno dopo anno, una posizione di maggior rilievo nell’ambito nazionale degli happening dedicati al matrimonio. Non a caso, in questa nuova stagione è stato costruito un calendario ad hoc fitto di appuntamenti con wedding news molto utile per i futuri sposi ed i professionisti del settore.

“Stiamo lavorando al meglio per dare il giusto supporto a chi è impegnato con l’organizzazione delle nozze a cui è stato dedicato anche il concorso “9 GIORNI…9 PREMI”, che prevede, previa compilazione del coupon, l’estrazione di 9 premi diversi. Da esperto del settore, considerati i numeri delle ultime edizioni di Mia Sposa Fiera, credo fortemente che il business del wedding sia in costante aumento ma soprattutto in evoluzione. Pertanto il nostro obiettivo è offrire ai visitatori il giusto supporto per la realizzazione dei propri sogni”, afferma Marcello Damiano CEO Founder.

La fiera è aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 16:30 alle 21:30 mentre la domenica dalle 10:00 alle 22:30.