MiC, 50 candidati a direttore di 5 musei autonomi: il 7 luglio al via i colloqui

Sarà la Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, il 7 luglio alle 10, ad aprire la sessione di colloqui al ministero della Cultura per gli aspiranti direttori dei cinque musei autonomi per i quali il MiC ha avviato lo scorso 4 febbraio la selezione attraverso concorso internazionale. Oltre al museo fiorentino, toccherà poi l‘8 luglio ai Musei Reali di Torino, il 9 al Museo nazionale romano, il 10 al Colosseo e l’11 luglio al Museo archeologico nazionale di Napoli. Successivamente, sulla base dell’esito dei colloqui, la Commissione forma una terna di candidati per ogni istituto, da sottoporre al ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Per ogni candidato della terna la Commissione formula un giudizio di sintesi. L’individuazione del candidato cui conferire l’incarico di direzione nell’ambito della terna è operata dal ministro, sulla base dell’analisi condotta dalla Commissione e del giudizio finale.

I CANDIDATI

Per ognuno dei cinque musei è stata definita una lista di dieci candidati e alcuni aspiranti direttori risultano nelle short list di più musei. In questo caso, i candidati saranno convocati esclusivamente per un singolo colloquio nel corso del quale la Commissione avrà cura di esaminare il candidato in relazione a tutti i musei per i quali sia stato selezionato.

MUSEI REALI DI TORINO – Bagnoli Martina, Compagnoni Benedetto Luigi, Contessa Andreina, D’Agostino Paola, Epifani Mario, Gallo Luigi, Gennari Santori Flaminia, Maffei Tiziana, Masino Filippo Luigi Stefano, Ragozzino Marta Giuseppina.

GALLERIA DELL’ACCADEMIA – Bagnoli Martina, Bentivoglio-Ravasio Beatrice Maria, Bertolucci Serena, Collettini Cristina, Contessa Andreina, Epifani Mario, Gallo Luigi, Gennari Santori Flaminia, Ghia Giulia Silvia, Sbaraglio Lorenzo.

PARCO DEL COLOSSEO – Carafa Paolo, Carosi Simona, Demma Filippo, Mercuri Luca, Minoja Marco Edoardo Maria, Pagano Fabio, Petrangeli Pia, Quilici Simone, Rinaldi Federica, Sirano Francesco.

MUSEO NAZIONALE ROMANO – D’Alessio Alessandro, Degl’Innocenti Eva, Demma Filippo, Mercuri Luca, Minoja Marco Edoardo Maria, Pagano Fabio, Quilici Simon,e Rinaldi Federica, Sirano Francesco, Tine’ Vincenzo.