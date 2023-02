MiC, arte italiana contemporanea nel mondo: nuovi avvisi pubblici del Mic per Musei e Università

Tra febbraio e aprile 2023, la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura pubblicherà i nuovi avvisi pubblici. Si conferma così l’impegno della DGCC su progetti strutturali come il PAC – Piano Arte Contemporanea e Strategia Fotografia e su iniziative ormai consolidate come Italian Council e Creative Living Lab, che da anni riscuotono grande successo in termini di partecipazione. Continuano inoltre le attività a favore del settore dell’architettura contemporanea, con un nuovo bando in uscita, e delle imprese culturali e creative nell’ambito del PNRR.

ITALIAN COUNCIL – 12. EDIZIONE

L’Avviso pubblico, destinato alla promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo, finanzia proposte progettuali che prevedono committenze internazionali e acquisizioni di opere d’arte per musei pubblici italiani (Ambito 1), la promozione internazionale di artisti, curatori e critici attraverso mostre, manifestazioni internazionali o pubblicazioni (Ambito 2) e lo sviluppo di talenti italiani attraverso borse di sostegno per la ricerca e le residenze all’estero (Ambito 3). Possono presentare domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico musei, enti pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, associazioni culturali, e altre soggetti con personalità giuridica, purché tutti senza scopo di lucro, sia italiani che stranieri. Persone fisiche come artisti, critici e curatori potranno presentare domanda esclusivamente per l’Ambito 3.