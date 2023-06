MiC, diffusione della cultura cinematografica: contributi per 800mila euro

Potranno essere presentate dal 21 giugno al 12 luglio le domande relative al bando per la concessione di contributi ad attività di diffusione della cultura cinematografica svolte dai circoli di cultura cinematografica, dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica e dalle sale della comunità. Il bando disciplina le modalità di concessione, per l’anno 2023, di contributi per la realizzazione di attività finalizzate a rafforzare, a livello nazionale e internazionale, la cultura cinematografica e audiovisiva nonché a valorizzare l’identità e la coesione culturale italiana. Lo rende noto la Dg Cinema e Audiovisivo del MiC. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi, per l’anno 2023, sono pari a 800mila euro: il 10%, pari a euro 80mila euro ai circoli di cultura cinematografica; l’80%, pari a 640mila euro alle associazioni nazionali di cultura cinematografica.