MiC, Fondo nazionale Rievocazione Storica: domande entro il 31 gennaio

E’ disponibile, sulla piattaforma telematica FUSonline, la modulistica per la compilazione e l’invio delle domande di contributo relative al bando del Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica. Lo rende noto la Dg Spettacolo del MiC. Possono presentare domanda di contributo gli Enti Pubblici territoriali, le Istituzioni Culturali, le Associazioni di Rievocazione Storica iscritte in appositi albi tenuti da Enti Pubblici territoriali, ovvero operative da almeno cinque anni. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 16 del 31 gennaio 2023.