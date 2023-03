“Questa mattina ho parlato a lungo con il Presidente Berlusconi della difficile e sempre più ingarbugliata situazione siciliana. Per l’amicizia che mi lega da 40 anni e per il bene che voglio a questo partito e alla mia terra ho ritenuto corretto rassegnare le mie dimissioni. Al dottore Caruso faccio i miei auguri di buon lavoro”. Così il deputato regionale Gianfranco Miccichè, che si è dimesso da Coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.