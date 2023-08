Michela Murgia, domani i funerali a Roma. Meloni: Era una donna che combatteva per le sue idee

L’Italia si unisce per l’addio a Michela Murgia. La su morte, avvenuta ieri sera, è stata accompagnata dai messaggi che in tanti hanno voluto dedicare alla scrittrice, in attesa dei funerali che si svolgeranno domani a Roma nella Chiesa degli Artisti (Basilica di Santa Maria in Montesanto) alle 15.30. Oltre ai numerosi pensieri e ricordi condivisi sui social dai suoi lettori e dai suoi estimatori, anche la politica ha ricordato la Murgia. “Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice Michela Murgia – ha scritto oggi su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto”. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha commentato su Facebook che “Michela Murgia è stata una voce libera fino alla fine, un esempio di coraggio anche nella malattia. Il nostro cordoglio a tutti coloro che l’hanno amata”. Per il leader di Azione, Carlo Calenda, “Perdiamo una voce potente nel dibattito pubblico, creativa nella scrittura e una persona libera e coraggiosa. Riposa in pace Michela Murgia”.