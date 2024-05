Michelangelo Bottesini alla presidenza di ItaliaFintech

Michelangelo Bottesini assume il ruolo di presidente di ItaliaFintech per il biennio 2024-2026. Attualmente head of International Finance, Administration and Procurement di Teamsystem, Bottesini vanta oltre 25 anni di esperienza in contesti ad alto contenuto tecnologico e nella finanza innovativa. Ha maturato competenze su progetti riguardanti il credit management, il consumer financing, il direct lending, l’invoice trading, la mediazione creditizia, e il rating e scoring. In Teamsystem, Bottesini ha contribuito allo sviluppo, all’acquisizione e all’integrazione delle realtà fintech del Gruppo. Nel suo nuovo incarico, continuerà il lavoro dei precedenti presidenti di ItaliaFintech, succedendo a Sergio Zocchi, il cui mandato si è appena concluso.