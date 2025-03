Michelangelo Buonarroti: un francobollo commemorativo per il 550° anniversario della nascita

Poste Italiane comunica che oggi viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Michelangelo Buonarroti, nel 550mo anniversario della nascita, relativo al valore della tariffa B 50g pari a 2,75 euro. Con tiratura di duecentocinquantamilaventi esemplari e foglio da quarantacinque esemplari, il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con bozzetto a cura di Marco Capaccioli. La vignetta riproduce, all’interno di un cerchio, un ritratto di Michelangelo Buonarroti ispirato ad un’opera pittorica attribuita a Marcello Venusti e conservata al Museo Casa Buonarroti di Firenze. Nel ritratto si incastona il logo realizzato in occasione del 550mo anniversario della nascita dell’artista, caratterizzato da tre cerchi intrecciati con cui l’artista contrassegnava i marmi che sceglieva per le sue opere. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Caprese Michelangelo (Arezzo). Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito www.poste.it. E’ stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo, una quartina di francobolli, una cartolina affrancata ed annullata, una busta primo giorno di emissione, una tessera filatelica e un bollettino illustrativo. Prezzo 22 euro.