Michelangelo, stasera su La7 serata speciale con Sgarbi

Stasera. a partire dalle 21,15. La7 offre una serata speciale interamente dedicata alla storia dell’arte. Il critico d’arte e storico Vittorio Sgarbi condurrà un viaggio straordinario alla scoperta di uno dei più grandi maestri del Rinascimento: Michelangelo Buonarroti. Sgarbi – dal Teatro Sociale di Sondrio – con una lezione ispirata all’omonimo libro edito da La Nave di Teseo “Michelangelo. Rumore e paura”, racconterà la vita e le opere di Michelangelo, evidenziando la potenza e l’unicità della sua produzione artistica, dai capolavori pittorici della Cappella Sistina fino alle iconiche sculture come il David e la Pietà. Con il suo stile inconfondibile, appassionato e diretto, il pubblico sarà guidato attraverso i momenti più significativi della carriera dell’artista, svelando dettagli e retroscena meno conosciuti, ma fondamentali per comprendere il genio di Michelangelo.Una serata imperdibile, per gli amanti dell’arte e della cultura, che potranno essere presi con la ragione e con la passione dall’opera di un uomo che va oltre i limiti della vita e del tempo.