Michele Ciliberto presidente della Giunta scientifica dell’Istituto Italiano per gli studi storici

Michele Ciliberto, professore emerito di Storia della Filosofia moderna e contemporanea della Scuola Normale Superiore di Pisa, è stato nominato presidente della Giunta scientifica dell’Istituto Italiano per gli studi storici. Fondato da Benedetto Croce, l’Istituto ha sede a Napoli nel Palazzo Filomarino e, secondo il progetto del fondatore, l’Istituto è una scuola di formazione di giovani studiosi, secondo una prospettiva di ricerca che riguarda “lettura e critica degli storici antichi e moderni e perciò storia della storiografia”; “trattazioni critiche di periodi, di avvenimenti e di personaggi storici”; “schiarimenti opportunamente somministrati di concetti filosofici … sempre risalendo all’unità del filosofare”; “suggerimenti e discussioni con gli ammessi ai corsi sui lavori che ciascuno presceglierà”. La Giunta scientifica ha il compito di definire e programmare le attività didattiche, culturali ed editoriali dell’Istituto che bandisce annualmente un cospicuo numero di borse di studio per giovani laureati e dottori di ricerca in discipline storiche, filosofiche, letterarie. Nei decenni passati la direzione scientifica dell’Istituto è stata affidata a studiosi come Federico Chabod, Giovanni Pugliese Carratelli, Gennaro Sasso; Presidenti dell’Istituto sono stati Raffaele Mattioli, Sergio Siglienti, Giovanni Spadolini e ora Natalino Irti.